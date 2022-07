In 2 mila a Marsciano per la musica di Elisa

Elisa, lunedì nell’unica tappa umbra del ‘Back to the future live tour’, ha proposto al pubblico i suoi grandi successi, compreso l’ultimo, ‘O forse sei tu’, con cui si è classificata seconda al Festival di Sanremo. A fare da cornice al concerto, il Green village che ha messo al centro, con una serie di attività ed esposizioni, argomenti di sostenibilità, salvaguardia dell’ambiente e lotta all’inquinamento durante un evento musicale dal forte impatto sociale. Il festival ‘Musica per i borghi’, organizzato con il contributo della Fondazione Perugia, ha festeggiato così i suoi vent’anni, con un evento spettacolare ma che ha portato con sé anche un forte messaggio per l’ambiente.

Un lavoro lungo un anno

«Il ventennale di questa manifestazione – ha commentato Francesca Mele, sindaco di Marsciano – non poteva trovare sinergia migliore se non con questa cantante così brava e attenta alle tematiche legate ad ambiente e sostenibilità. ‘Musica per i borghi’ è un festival entrato nel panorama non soltanto regionale, ma anche nazionale, crediamo che con questo concerto abbiamo dato dimostrazione dell’altissimo livello qualitativo, legato alla realizzazione di un duplice obiettivo, ascoltare buona musica e valorizzare i nostri territori». Anche per Andrea Pompadura, presidente dell’associazione ‘Musica per i borghi’, è «un ventennale ben riuscito, un lavoro che per la nostra associazione è durato un intero anno e ringrazio tutti per questo, in particolare il direttore del festival Valter Pescatori. ‘Musica per i borghi’ è un successo grazie anche al pubblico e la presenza al concerto di Elisa ne è testimonianza».

I prossimi appuntamenti

Musica per i borghi prosegue mercoledì 20 luglio alle 21.30 in piazza della Vittoria a Marsciano con un omaggio alla musica napoletana, lo spettacolo a ingresso gratuito ‘Neaco’-neapolitan contamination’. Si tratta di un progetto di contaminazione musicale, che parte da Napoli e fa il giro del mondo e vede coinvolti musicisti che hanno calcato palcoscenici e partecipato a programmi televisivi a fianco di Renzo Arbore. Si torna allo stadio Ceccarini venerdì 22 e sabato 23 luglio per due serate in collaborazione con Sanremo Rock & Trend Festival e Una voce per l’Europa, realtà che danno la possibilità a nuovi gruppi musicali di affacciarsi al panorama nazionale. Special guests saranno i Magenta#9 e Le Distanze, vincitori dell’edizione del 2020 e del 2021 di Sanremo Rock & Trend.