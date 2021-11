In discoteca con una pistola ad aria compressa: denunciato

L’intervento è scattato perché, all’interno di una discoteca di San Giustino (Perugia), un uomo era stato visto in possesso di una pistola. Sul posto si sono subito portati gli agenti della squadra Volante del commissariato di Città di Castello che, preceduti da un collega libero dal servizio, bloccava e identificava il soggetto: 31enne extracomunitario.

Denunciato

I successivi accertamenti hanno fatto emergere che il 31enne era in possesso di una pistola ad aria compressa priva del tappo rosso di sicurezza, replica fedele di una ‘Glock 17’. L’uomo è anche risultato non in regola con il permesso di soggiorno. È stato così denunciato per porto abusivo di arma e contestualmente sono state avviate le pratiche per la sua espulsione dal territorio nazionale.