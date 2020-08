Foligno, spaccia ‘coca’: 23enne arrestato

Era arrivato in Italia da appena un mese e non ha perso troppo tempo nell’iniziare l’attività di spaccio. Un 23enne di origini albanese è stato arrestato dalla polizia di Stato di Foligno: è stato colto in flagrante mentre cedeve cocaina. Aveva con sé oltre 9 mila euro in contanti.

Zona ospedale

La polizia si è mossa a causa di movimenti sospetti nell’area del ‘San Giovanni Battista’: più volte era stato visto un uomo – a bordo di un’auto – che si era incontrato con alcune persone, effettuando degli scambi. Gli agenti in borghese hanno deciso di vederci chiaro e si sono piazzati nella zona: in poche ore hanno assistito a quattro cessioni di cocaina. Il quadro era chiaro ed il giovane è stato identificato poche ore dopo: a casa aveva tre bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e molti euro in contanti. Scattato l’arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Per il 23enne c’è ora il carcere di Spoleto.