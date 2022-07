In tanti per l’ultimo saluto a Walter Pernazza

Davvero in tanti sono intervenuti, domenica pomeriggio nella cattedrale di Orte, ai funerali di Walter Pernazza, l’imprenditore 51enne – molto conosciuto anche nel Ternano, dove aveva tanti amici – venuto a mancare nella tarda serata di venerdì all’ospedale ‘Belcolle’ di Viterbo. La sua scomparsa è legata ad un tragico incidente domestico accaduto la stessa sera quando, rientrando a casa – erano le 23 circa – per non disturbare il padre e il fratello che vivono nell’abitazione familiare posta lungo la strada che conduce da Orte ad Amelia (la moglie e le figlie erano al mare, ndR), aveva preferito salire su una scala e passare da una finestra. Invece, purtroppo, Walter Pernazza ha perso l’equilibrio ed è caduto, riportando lesioni talmente gravi da causarne la morte nonostante i soccorsi prestati dai sanitari viterbesi. Impegnato, come da tradizione di famiglia, nel settore degli pneumatici, l’imprenditore 51enne era uomo di sport con trascorsi nel mondo del calcio e una grande passione per la bicicletta. Declinata anche con gli amici dell’AICS Terni, fra i primi a porgere le condoglianze per la scomparsa di Walter, ricordato da tutti come una persona splendida.

