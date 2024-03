In Valnerina si riscopre la tradizione delle uova di Pasqua

Riscoprire le tradizioni e le motivazioni per cui gli abitanti della Valnerina davano così tanta importanza all’uovo per le celebrazioni della Santa Pasqua. Questo l’obiettivo che si è dato Slow Food Valnerina con l’evento ‘La Pasqua in Valnerina e la simbologia dell’uovo’ che si terrà giovedì 28 marzo al ristorante Monterivoso di Ferentillo.

L’evento inizierà alle 16 con un laboratorio pensato appositamente per i più piccoli. L’artista ferentillese Magadalena Ziolkowska insegnerà a tutti i bambini presenti come si dipingono le uova utilizzando varie tecniche pittoriche con colori acrilici e naturali (per prenotare 338.9140559). A seguire, alle 18, sarà la volta della conferenza del professor Mario Polia, dal tema ‘La Pasqua e il rinnovamento ciclico nel mondo rurale’, per proseguire nella ricerca e nello studio di tutte le tradizioni della Valnerina dal paganesimo fino ai giorni nostri. Particolare focus sarà dato all’uovo, simbolo della Pasqua, specie in questa zona della Valnerina dove da sempre si è praticato il gioco del ‘Ciuccittu’, antica usanza di sbattere le uova di gallina nel periodo pasquale. Al termine della conferenza si proseguirà con la cena della tradizione pasquale (per prenotare 338.9140559), con menu a tema e prodotti tipici locali, che concluderà questa importante giornata voluta da Slow Food Valnerina. «Come Slow Food Valnerina abbiamo da sempre come obiettivo principale – spiega Gina Vannucci di Slow Food Valnerina – la riscoperta delle tradizioni e dei cibi simbolici cui si fa riferimento nelle festività religiose. Questa volta abbiamo voluto dare spazio alla tradizione dell’uovo nella Pasqua. Con il professor Mario Polia sicuramente raggiungeremo questo obiettivo nel migliore dei modi».