Incendio al ‘Panda’ di Foligno: brucia chalet di legno della piscina

LE FOTO

Incendio all’alba di martedì presso il centro sportivo ‘Panda’ di San Giovanni Profiamma, a Foligno. Le fiamme – come riporta ‘Il Messaggero – Umbria‘, hanno distrutto lo chalet di legno, adibito a bar, a servizio della piscina scoperta della struttura sportiva. L’allarme è scattato intorno alle 5.30 di martedì mattina e i vigili del fuoco folignati si sono portati sul posto per spegnere le fiamme, unitamente ai carabinieri e alla polizia di Stato. Indagini in corso sulle cause del rogo: nessuna ipotesi viene esclusa. Nell’accaduto non si registrano feriti.