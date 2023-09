Incendio in una casa in centro a Spoleto: sta bene la persona finita in ospedale

Aggiornamento domenica ore 10

Durante la notte il paziente è stato attentamente monitorato dai sanitari spoletini presso la Obi, Osservazione breve intensiva, per verosimile inalazione di fumi e iniziale incremento nel sangue di monossido di carbonio. Domenica mattina verranno ripetuti gli esami ematici e se i valori saranno rientrati nel range – come prevedono i sanitari – il paziente potrà essere dimesso.

Paura in centro a Spoleto nella serata di sabato. Alle 20 un incendio ha coinvolto un appartamento e sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco con tre mezzi: recuperata e soccorsa una persona che in quel momento si trovava nell’edificio. È stata consegnata agli operatori sanitari del 118 per gli accertamenti del caso. Sul posto anche i carabinieri per la ricostruzione di ciò che è accaduto e capire le cause del rogo.