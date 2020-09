Incidente in A1, morte due donne

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo l’A1, tra Roma nord e Ponzano Romano, in direzione Firenze. A causa di un tamponamento a catena, che ha visto il ribaltamento di due auto, sono morte due donne, mentre un uomo è stato trasferito in ospedale a Roma, in gravi condizioni, dall’eliambulanza Pegaso 118. Lo schianto, anche se avvenuto in territorio laziale, ha avuto ripercussioni anche per molti pendolari umbri: il traffico è stato infatti bloccato proprio per permettere i soccorsi. Cinque i chilometri di coda segnalati in direzione nord, mentre in carreggiata opposta si è arrivati a registrarne almeno quattro, con la viabilità che scorre su una sola corsia.

Condividi questo articolo su