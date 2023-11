Incidente in E45 coinvolge tre bambini. «Nessuno è grave»

Incidente stradale autonomo domenica pomeriggio, intorno alle ore 15.30, lungo la superstrada E45 all’altezza di Promano, in direzione Perugia. Un’autovettura con a bordo cinque persone, due adulti e tre bambini di età compresa fra gli 8 e i 12 anni, è uscita di strada per cause in corso di accertamento, poco prima dello svincolo di Promano. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e le forze dell’ordine. Secondo quanto riferito dal comando provinciale del 115 di Perugia, nessuno dei coinvolti è grave.

