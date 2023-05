Ingegneri laureati a Terni: Confindustria e Ordine professionale istituiscono un premio

Confindustria Umbria, in collaborazione con l’Ordine degli ingegneri della provincia di Terni, ha istituito un premio dedicato ai laureati in ingegneria industriale o ingegneria dei materiali della sede di Terni dell’Università degli Studi di Perugia. Si tratta di due riconoscimenti, del valore complessivo di mille euro, che premieranno una tesi del percorso triennale in ingegneria industriale e una tesi di laurea magistrale in ingegneria industriale o ingegneria dei materiali e processi sostenibili. Il testo integrale del bando.

Il bando

Potranno concorrere al premio gli studenti che si sono laureati tra il mese di gennaio 2022 e il 19 maggio 2023, data di scadenza del bando. La domanda dovrà essere corredata da una copia della tesi, un abstract del lavoro svolto, il curriculum e un documento di identità, e inviata all’indirizzo [email protected] Il premio sarà assegnato in base al giudizio espresso da una commissione nominata dall’Ordine degli ingegneri e costituita da un componente dell’Ordine degli ingegneri, da uno di Confindustria Umbria e da un docente dei corsi in Ingegneria presso la sede di Temi. La commissione, per l’assegnazione dei premi, si baserà su: voto di laurea, originalità del lavoro svolto e prospettive e ricadute scientifiche, culturali e sociali nell’ambito di pertinenza della ricerca svolta. La premiazione avverrà il 2 giugno 2023 alla Prefettura di Terni in occasione della Festa della Repubblica.

Interazione tra Università e imprese

«Attraverso questo concorso – sottolinea il presidente di Confindustria Umbria Vincenzo Briziarelli – vogliamo contribuire a rafforzare l’interazione tra Università e imprese riconoscendo il ruolo primario che le competenze tecniche ingegneristiche rivestono per lo sviluppo economico e competitivo del territorio ternano. La tesi di laurea rappresenta il momento più importante per avvicinare il mondo della ricerca e quello dell’industria, individuando giovani sensibili alle esigenze delle imprese e, allo stesso tempo, facilitando il loro inserimento nel mondo del lavoro».