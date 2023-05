Innovazione e cambiamento: se ne discute all’Ipsia ‘Pertini’ di Terni

‘Innovazione, evoluzione e istruzione: il cambiamento migliorativo (kai-zen) come filosofia sinergica’ è il titolo del convegno in programma mercoledì 10 maggio, dalle 10 alle 12, all’Ipsia ‘Sandro Pertini’ di Terni. L’evento si svolgerà all’interno della Gara nazionale Toyota skill contest T-Tep 2023 in programma il 9, 10 e 11 maggio.

Gli appuntamenti in programma

Martedì 9 alle 15.30 è in programma la presentazione della gara a cura di Toyota academy, seguirà alle 17 la prima prova con un questionario per tutti i candidati e una riunione soci Automotive network. Per l’intera giornata di mercoledì 10 maggio (dalle 8.30 alle 18.30 si svolgeranno le prove di gara, mentre dalle 10 alle 12 è in programma il convegno al quale parteciperà l’assessore all’istruzione e diritto allo studio della Regione Umbria Paola Agabiti, il dirigente ufficio IV MIM Gianluca Lombardo, Carla Galdino ufficio IV MIM, la dirigente U.S.T. di Terni Filomena Zamboli, il consigliere del ministro dell’istruzione e del merito Valeria Alessandrini, il dirigente scolastico Ipsia ‘Di Marzio-Michetti’ Pescara e presidente Automotive network Maria Antonella Ascani, il referente Toyota academy T-Tep Elis Fabio Fortini, il presidente di Confartigianato imprese Terni Mauro Franceschini, il dirigente scolastico istituto Ipsia Sandro Pertini Terni Fabrizio Canolla e un ex dirigente scolastico del Pertini di Terni Giocondo Talamonti. Giovedì 11 maggio, dalle 8 alle 12, si svolgeranno le prove di gara e verrà chiuso lo skill contest T-Tep 2023, alle 12, infine, la cerimonia di premiazione.