Insulti, bestemmie e sputi a un farmacista: 29enne ubriaco finisce nei guai a Perugia

Gli agenti della polizia di Stato di Perugia, a seguito di chiamata al numero di emergenza, sono intervenuti presso una farmacia in zona Elce per la presenza di una persona, in stato di ebbrezza, che stava molestando e minacciando un dipendente. Giunti sul posto, gli operatori hanno preso contatti con il farmacista che ha riferito di essere stato aggredito verbalmente da un uomo – poi identificato come un cittadino romeno di 29 anni – che, adducendo motivi passionali, lo aveva minacciato di morte e gli aveva sputato addosso. Il richiedente ha spiegato che, spaventato dall’atteggiamento del cittadino straniero, aveva deciso di chiedere aiuto alla polizia: la telefonata aveva messo in allerta il 29enne che, prima dell’arrivo di una pattuglia della Volante, si era dato alla fuga. Acquisite tutte le informazioni utili al rintraccio, i poliziotti, unitamente ad un’altra pattuglia di rinforzo, hanno attivato le ricerche del giovane che, poco dopo, è stato localizzato nei paraggi. Alla vista degli agenti, il 29enne – in palese stato di ebbrezza – ha iniziato a insultarli, inveendo e bestemmiando. Dopo averlo fermato, il ragazzo è stato accompagnato in questura per procedere all’identificazione. Terminate le attività di rito, gli agenti della squadra Volante lo hanno denunciato per i reati di minacce gravi, oltraggio a pubblico ufficiale e sanzionato amministrativamente per il reato di ubriachezza e bestemmie. Nei suoi confronti, il personale della divisione anticrimine ha emesso anche un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Perugia.

