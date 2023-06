Intesa chiude le filiali dell’ospedale di Terni e di Stroncone

Intesa Sanpaolo chiude altre due filiali nel ternano: le ultime, in ordine di tempo, a finire nel piano di razionalizzazione delle sedi intrapreso da tempo dall’istituto di credito sono infatti quelle di via Tristano di Joannuccio, all’entrata dell’ospedale Santa Maria di Terni, e di Stroncone. Entrambe chiuderanno i battenti da venerdì 24 giugno.

L’accorpamento

A Terni, come fa sapere Intesa Sanpaolo, dismessi i locali – di proprietà dell’azienda ospedaliera -, rimarrà comunque attivo il servizio Atm, dunque la possibilità del prelievo bancomat. Per gli altri servizi i clienti verranno invece ‘dirottati’ nella filiale di via Brodolini, una delle ultime tre del gruppo Intesa Sanpaolo rimaste ormai attive in città, insieme alla sede centrale di corso Tacito e alla filiale di via del Rivo, a cui, sempre nel comprensorio ternano, si aggiunge quella di Narni Scalo. L’agenzia di via Brodolini diventerà filiale di riferimento anche anche per i clienti di Stroncone, comune che dunque perderà l’unica banca finora presente sul territorio.

Chiusure contestate

I malumori, come avvenuto per le altre numerose chiusure degli sportelli bancari che nel corso degli ultimi anni si sono susseguite sul territorio, non solo nei piccoli comuni, ovviamente non mancano da parte della clientela. Dall’istituto di credito viene però sottolineato come questo piano di razionalizzazione sia stato predisposto sulla base della tendenza ormai consolidata da parte della clientela a compiere sempre più transazioni online, oppure nelle tabaccherie e negli altri punti abilitati alle varie operazioni di pagamento, nel caso specifico già presenti nelle aree interessate dalle chiusure.