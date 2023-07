‘IoMiDifendo’: formatori umbri protagonisti in Abruzzo

Lo scorso 30 giugno, presso la palestra comunale di Torrevecchia Teatina (Chieti), si è tenuto un corso di addestramento per incrementare la consapevolezza degli agenti della polizia Locale, consentendo loro di affrontare situazioni complesse con sempre maggiore competenza, facendo fronte alle sfide mutevoli della sicurezza pubblica.

Umbria presente

Il comandante della polizia Locale di Torrevecchia Teatina, il capitano Lorenzo Cesarone, ha evidenziato l’importanza del ruolo della polizia Locale che si trova spesso ad affrontare situazioni ad alto rischio, in cui è fondamentale garantire la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi. Protagonista dell’evento anche la ‘IoMiDifendo’ con il presidente Franco Ribello e alcuni componenti dello staff nazionale: il capo tecnico formatore Luca Primavera, Alba Primavera – entrambi giunti a Terni -, Mario Trotta, Stefano Narciso, Salvatore Di Sirio, Francesca Zucca e Alan Luciano Curzi.

I contributi

Luca Primavera ha rappresentato la sua esperienza operativa e marziale (maestro di kung fu ed ex appartenente ai corpi speciali della polizia di Stato), all’interno di un metodo italiano completamente legale con l’utilizzo del dispositivo al capsicum (più semplicemente conosciuto come ‘spray al peperoncino’). Fondamentalmente la presenza di Alba Primavera che ha saputo accompagnare il personale femminile nelle varie tecniche. La metodologia ‘IoMiDifendo’, dopo anni di sperimentazione, è stata riconosciuta in Opes Aps ed è una specialità Opes Armi e Tiro, fruibile della formazione nazionale Opes (ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni).