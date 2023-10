Juventus Next Gen-Perugia, i biancorossi passano anche al Moccagatta

di Giovanni Cardarello

La partita sulla carta era alla portata, la differenza di valori netta; in più i padroni di casa erano privi di cinque elementi concessi alla Prima squadra di Massimiliano Allegri. Ma in Serie C nessuna partita, nessun campo, concede nulla ed il Perugia di Baldini è bravo a capirlo da subito soffrendo quando necessario, capace di calarsi nell’agonismo del match, diversi gli ammoniti per il Grifo a fine gara, e a colpire, in modo cinico, al momento giusto. Finisce 0-2 grazie alle reti di Vazquez, su rigore al 2’ di recupero del primo tempo, e al bel colpo di testa di Kouan, nettamente il migliore in campo.

Sblocca Vazquez in pieno recupero

Ore 14 si parte, il primo giro di palla è del Perugia di Baldini. I padroni di casa, in formazione ridotta per aver concesso diversi atleti alla Prima squadra di Allegri, in perfetto ossequio al progetto. I biancorossi tornano al 4-3-3 classico con Torrasi in mediano in luogo di Iannoni ed un tridente offensivo inedito composto da Matos, il rientrante Vazquez e Seghetti in campo dal primo minuto Al 2’ subito pericoloso il Grifo con Vazquez che spara verso Daffara, sulla respinta Matos manda inopinatamente a lato da posizione favorevole. Al minuto 6’ subito un cambio, problemi muscolari per Poli che esce e viene sostituito da Stivanello difensore in prestito dal Bologna. Al 9’ ci prova ancora Vazquez ma il suo tiro è contrato. Primo ammonito della sfida, è Bozzolan del Perugia per gioco scorretto. Al 13’ una combinazione Seghetti, Matos, Vazquez costringe i bianconeri in angolo. Al 20’ alleggerimento di Mancini che calcia verso la porta ma la palla è alta. Partita lenta e bloccata a centrocampo ma la Juventus si muove compatta e il Perugia fatica a proporsi. Al 27’ Muharemovic colpisce di testa in area ma nessuno riesce a spingere la palla in rete. Dopo diversi minuti senza episodi al 36’ viene ammonito Salifou per gioco scorretto. Al 41’ cambio per il Perugia, esce Bozzolan ed entra Cancellieri. Al 42’ punizione dal limite per la Juventus ma la palla finisce sulla barriera. Al 45’ occasione per il Perugia, tiro di Matos secco e violento, palla a lato di poco. Al 45’ rigore per il Perugia, fallo di Muharemovic su Matos e massima punizione. Tira Vazquez che spiazza Daffara. Dopo tre minuti di recupero finisce la prima frazione, Juventus-Perugia 0-1

Si sblocca Kouan

Baldini apre la ripresa con un cambio, entra Iannoni ed esce Torrasi. Si riparte. Al 47’ giallo per Angella, troppo irruento in fase di pressing. Al 49’ brutto fallo di Salifou, sarebbe da giallo ma Leone lo grazia. Al 50’ si sblocca Kouan, bel cross di Paz, il centrocampista si inserisce alla perfezione e buca Daffara, 0-2. Al 55’ Matos sfiora lo 0-3 calciando a lato da pochi passi. Al 56’ doppio cambio per Brambilla, entrano Anghelè e Mbanguola ed escono Mancini e Perotti. Al 58’ ammonito Iannoni per gioco scorretto. Al 60’ ancora occasione per il Perugia con Savona che salva in angolo sulla ribattuta. Al 61’ cambi anche per il Perugia, entrano Lisi e Ricci ed escono Seghetti e Matos. Fase convulsa della partita, senza grandi occasioni. Al 70’ ammonito Paz per fallo a gioco fermo. Al 76’ Hasa sfiora la rete con un bel tiro da lontano. Al 78’ ultimi cambi per la Juventus escono Salifou e Turicchia ed entrano Maressa e Ntenda. Comenencia non ce la fa, è costretto ad uscire e i bianconeri giocheranno in dieci gli ultimi otto minuti più recupero. Al minuto 86’ entra Cudrig al posto di uno stanchissimo Paz. Dopo 5 minuti di recupero finisce il match, la Juventus passa al Moccagatta e batte la Juventus Next Gen 0-2.

Le pagelle di Juventus Next Gen-Perugia

PERUGIA (4-3-1-2): Furlan 6; Paz 6,5 (86’ Cudrig sv), Angella 6,5, Vulikic 7, Bozzolan 5,5 (41’ Cancellieri 6); Torrasi 5,5 (46’ Iannoni 6), Bartolomei 6, Kouan 7,5; Matos 6 (61’ Ricci 6), Vazquez 7, Seghetti 6 (61’ Lisi 6)

Non entrati: Abibi, Bezziccheri, Acella, Morichelli, Giunti, Souarè, Mezzoni

Allenatore: Baldini 7

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Daffara 6; Savona 6, Poli sv (7’ Stivanello 5,5), Muharemovic 5; Perotti 5,5 (56’ Mbangula 6), Comenencia 6, Hasa 6, Salifou 5,5 (78’ Maressa sv), Turicchia 5,5 (78’ Ntenda sv); Guerra 5,5, Mancini 5 (56’ Anghelè 6)

Non entrati: Scaglia, Rouhi, Citi, Valdesi, Doratiotto,

Allenatore: Brambilla 5,5

Arbitro: Leone di Barletta

Assistenti: Francesco Collu di Oristano e Emanuele Fumarulo di Barletta

Quarto Uomo: Samuel Dania della sezione di Milano

Reti: 45+2’ Vazquez (rigore); 50’ Kouan

Ammoniti: Bozzolan (PG); Salifou (JUV); Angella (PG); Iannoni (PG); Paz (PG)

Espulsi –