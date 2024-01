La capanna del presepe diventa box per auto: accade a Collescipoli

di Fra.Tor.

Chi è che non ha l’abitudine di parcheggiare in un presepe? A quanto pare, come mostrano le immagini pubblicate sulla sua pagina Facebook dall’assessore del Comune di Terni Mascia Aniello, a Collescipoli qualcuno ce l’ha.

La segnalazione alla polizia Locale

Dalle foto pubblicate dall’assessore si vedono due diverse auto che hanno trovato ‘riparo’ sotto la calda ed accogliente capanna del presepe allestito davanti alla chiesa. «Ma da quello che mi è stato detto – spiega ad umbriaOn Mascia Aniello – in rete circolano altre foto con altrettante diverse auto. In uno dei nostri borghi più belli qualche ignorante ha scientemente e ripetutamente deciso di andare non solo contro il Codice della strada, ma anche contro il buonsenso, il buon gusto, offendendo il sentimento religioso di tanti proprio durante il periodo natalizio. In altri casi si parcheggia in modo parimenti assurdo, ostacolando perfino i mezzi di soccorso. Abbiamo pertanto, e nuovamente, reso edotta la polizia Locale, al fine di ristabilire il rispetto delle regole tramite gli strumenti in possesso degli agenti. Strumenti che comunque non potranno mai supplire certi plateali deficit educativi».

