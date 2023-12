‘La Caserma’ su Rai 2: da Perugia arriva Virginia Brunori

Tra i protagonisti della seconda stagione del docureality di Rai 2 ‘La Caserma’, c’è una giovane umbra. È la 23enne di Perugia, Virginia Brunori, insegnate di ginnastica artistica da poco laureata.

Virginia Brunori

Nella presentazione Virginia ha spiegato di avere un carattere forte dato da alcune sfide che la vita le ha presentato. Grazie allo sport è diventata, però, più estroversa e ha capito che dietro ad una ‘corazza’ c’è una giovane e dolce ragazza. Negli scout era soprannominata ‘VirgiHitler’ perché volevo sempre comandare, ma con la mia squadra vincevamo sempre tutte le sfide e ora mi chiamano tutti generale. Grandi soddisfazioni per Virginia ne mondo dello sport tanto che di recente ha vinto il titolo italiano Csen judo categoria 63 chili per la Sakura Judo Gym Perugia.

‘La Caserma’

Il docureality accompagna i ragazzi verso la vita adulta, in un mondo senza Internet e social media, vivendo per un mese all’interno di una struttura adibita a caserma militare. Anche in questa seconda stagione un gruppo di giovanissimi appartenenti alla ‘Generazione Z’, tra 18 e i 23 anni, di tante diverse provenienze e con storie molto differenti tra loro, vivono un’esperienza indimenticabile. Per loro è un’occasione per crescere, singolarmente e in gruppo, tra regole da rispettare e prove da superare, prima di tutto con loro stessi.