La fiamma di Santa Rita vola su Cascia

Il sindaco Mario De Carolis ha consegnato nella serata di giovedì, vigilia della festa di Santa Rita, la fiamma di Santa Rita al parroco di Roccaporena, che poi l’ha deposta davanti alla tomba della santa dei casi impossibili. La fiamma, che tradizionalmente compie un simbolico percorso nel territorio umbro prima di raggiungere il santuario, ha viaggiato quest’anno anche sopra la città grazie a un drone, di cui l’amministrazione comunale ha pubblicato le immagini spettacolari. Poco prima c’era stata la messa con l’omelia del Vescovo Renato Boccardo.

Festeggiamenti a distanza

In virtù delle restrizioni per il coronavirus, le celebrazioni si terranno prevalentemente in forma telematica con hastag #MaratonaFestaSantaRita e in tv, su Tv2000: «I mezzi virtuali – spiega la Madre Priora, Suor Maria Rosa Bernardinis – ci permettono di raggiungere l’intera famiglia di devoti, per sentirci vicini e uniti anche quest’anno. Accogliendo la speciale grazia, che arriva dal cielo, ovunque ci sentiremo presenza viva, tra di noi e con Santa Rita. L’accesso in Basilica, secondo le norme, ci permette di accogliere un numero molto esiguo di fedeli, per questo invitiamo tutti a restare a casa e ad unirsi a noi, seguendo la festa in diretta streaming».

Il programma

Alle ore 10:00, il messaggio di auguri delle monache a tutti i devoti; alle ore 10:30, la Messa Solenne della Festa di Santa Rita, con Benedizione delle Rose (ore 11:30) e Supplica (ore 12:00), presieduta da Monsignor Renato Boccardo, Arcivescovo di Spoleto-Norcia. A chiudere la diretta, dalle ore 17:00, la Santa Messa per i benefattori del Santuario con Benedizione delle Rose, che sarà eccezionalmente replicata per chi non ha potuto seguirla in mattinata, presieduta da Padre Bernardino Pinciaroli, Rettore della Basilica di Santa Rita. Culmine della Festa di Santa Rita è la tradizionale Benedizione delle Rose, uno dei momenti più atteso dai devoti, che quest’anno potranno viverlo in diretta streaming.

La benedizione delle rose

Eccezionalmente la benedizione varrà anche per tutti coloro che da casa, collegati con la Basilica di Cascia, alzeranno al cielo le proprie rose, simbolo universale della santa, come avrebbero fatto colorando il viale del Santuario. Durante la cerimonia, saranno benedette 48 rose, che saranno poi inviate al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarelli, al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai Governatori delle Regioni (20 rose), ai Presidenti delle Conferenze Episcopali regionali. Una rosa, inoltre, verràconsegnata al sindaco di Cascia, Mario De Carolis, mentre le ultime 5 rose, che rappresentano simbolicamente i cinque continenti, saranno inviate a Papa Francesco, come custode del popolo cristiano nel mondo. La benedizione, in modo eccezionale, varrà anche per i devoti che da casa alzeranno al cielo le loro rose. In questo modo, tutte le rose benedette,anche virtualmente, uniranno il Mondo nel nome di Santa Rita e potranno essere un dono di speranza per una persona cara o malata, oppure essere conservate preziosamente come segno di devozione e della presenza di Santa Rita.

La Festa su Tv2000

Programmazione speciale per la festa di Santa Rita venerdì 22 maggio su Tv2000 (canale 28 dt, 157 Sky e 18 tvsat) e InBlu Radio. L’emittente della Cei manderà in onda una serie celebrazioni in diretta dalla Basilica di Cascia fin dal mattino: alle 10.30 la messa solenne, seguita dalla Supplica e dalla benedizione delle rose presieduta da mons. Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia. La sera, alle 19 la messa sempre dalla basilica di Santa Rita celebrata da padre Bernardino Pinciaroli. E alle 21, inoltre, Tv2000, InBlu Radio, Avvenire, Sir, Federazione dei settimanali cattolici e Corallo, d’intesa con la Segreteria generale della Cei, invitano i fedeli, le famiglie e le comunità religiose a ritrovarsi per recitare insieme il Rosario che verrà trasmesso da Tv2000, InBlu Radio, e su Facebook. La preghiera andrà in onda dalla basilica di Cascia guidata da mons. Boccardo. A seguire solo su Tv2000 il film “Rita da Cascia” di Giorgio Capitano con Vittoria Belvedere.

Le immagini che pubblichiamo sono tratte dalla pagina dell’assessore Monica Del Piano