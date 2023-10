‘La forma del colore’ a Terni: collettiva di pittura de ‘I 2 Colli’

Sabato 21 ottobre, alle ore 17.30 presso gli spazi della associazione ‘I 2 Colli Gallery’ di Terni (centro commerciale ‘Il Polo’), verrà inaugurata l’esposizione collettiva di pittura contemporanea ‘La forma del colore’, a cura di Claudia Zaccagnini. Otto artisti – Franco Crocco, Antonio Fiore Ufagrà, Ernesto Notarantonio, Beatrice Palazzetti, Lucio Rossi, Placido Scandurra, Claudio Sireci e Paolo Viterbini – si confrontano sul tema del colore e delle sue implicazioni formali. «Le raffinate opere esposte – spiegano gli organizzatori – benché mostrino progettazioni ideative e cifre stilistiche differenti, esprimono una meditazione sulla complessità dell’universo-colore tra visione astratta e informale». Scrive la curatrice: «Il colore è percezione. Esso può raggiungere le vette dell’armonia o gli abissi della disarmonia ma può avere una forma? Può vivere autonomamente nel mondo della creazione artistica o ha bisogno, per mostrarsi, di pulsare in un limite, sia esso una geometria di linee aperta o chiusa? Ha una esclusiva funzione estetica o può di per sé essere un elemento costruttivo e favorire, ai nostri occhi, la configurazione di un soggetto? Molti sono gli interrogativi e le riflessioni che suscita la rosa cromatica. L’arte contemporanea – prosegue Claudia Zaccagnini – propone due grandi categorizzazioni, quella astratta e quella informale, nell’ambito delle quali l’immaginario artistico si muove tra il rigore della ‘misura’ formata da linee, piani, volumi e la libertà della ‘macchia’ da cui erompono improvvise e inaspettate soluzioni. Non mancano le contaminazioni tra l’uno e l’altro gruppo».

