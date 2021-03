La lite fa scoprire 80 orologi ‘sospetti’: denunciato un 41enne

La lite è scoppiata in un appartamento della zona di Monteluce e quando la Volante è arrivata, ha trovato in strada un 41enne di origini napoletane che, spaventato, ha spiegato di aver pesantemente discusso con il proprio inquilino, un 46enne italiano. La polizia di Stato lo ha tranquillizzato e poi lo ha riaccompagnato a casa per verificare l’accaduto. Nell’abitazione gli agenti, in un contesto di abbandono e disordine, hanno individuato una borsa della disponibilità del 41enne. All’interno, circa 80 orologi – anche di marche importanti ma non funzionanti – e vari cacciaviti. Materiale di cui l’uomo non ha saputo fornire alcuna spiegazione e alla fine è scattata, nei suoi confronti, la denuncia per ricettazione.

