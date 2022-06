La polizia Stradale di Terni saluta il commissario capo Catterini: in pensione

Tempo di saluti in casa della polizia Stradale e della questura di Terni. Il commissario capo Lamberto Catterini, funzionario addetto alla sezione polStra di Terni, va in pensione dopo quaranta anni di servizio.

Il saluto e l’esempio

«Ha percorso tutta la carriera, partendo da agente ausiliare, concludendola – il saluto della questura – con il raggiungimento della prestigiosa qualifica di commissario capo. Nel suo palmarès professionale si leggono diversi incarichi tra le sedi di Terni e Perugia sempre nell’ambito della Polizia Stradale; è stato salutato non solo dai colleghi della sezione di Terni ma anche da quelli della questura e delle sedi dove ha prestato servizio». Catterini sottolinea che «quello del poliziotto è un lavoro che si fa con passione e dedizione e ho cercato sempre di migliorare le mie conoscenze per essere di supporto ai colleghi e agli utenti, e si sa che la conoscenza non è mai abbastanza, ma è ciò che ci permette di dare il meglio di noi ogni giorno aiutando gli altri». Lo attende una meritata pensione.