«La stazione di Cesi terreno fertile per degrado e inciviltà»

«La stazione di Cesi e il parcheggio antistante sono ridotti in condizioni pietose. Tutto questo sotto lo sguardo distratto dei residenti, ma sopratutto dell’amministrazione comunale». Allarmato un residente ha scattato delle foto, con la speranza di accendere una luce sulla problematica. «La stazione è ormai nel completo abbandono, vetri rotti, bagni distrutti e chiusi parzialmente da tavole di legno, scritte sui muri e illuminazione inesistente da anni. Un luogo che è diventato ormai ideale per vandali e persone non proprio raccomandabili. Ultimamente, poi, il parcheggio è diventato una vera e propria discarica, con spazzatura accatastata ovunque, materassi, borsoni, un vero e proprio schifo. Fino a qualche notte fa quando è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco perché qualcuno si è divertito a dare fuoco a tutti i rifiuti presenti e ammucchiati accanto ad un piccolo certino della spazzatura. Essendo una zona a vincolo paesaggistico, e visti gli investimenti che saranno fatti per il borgo di Cesi, ritengo che la situazione stia sfuggendo di mano e che debba essere monitorata e soprattutto richiede un intervento tempestivo».

LE FOTO