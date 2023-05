La Ternana affronta il Frosinone per chiudere una stagione deludente

di Gianni Giardinieri

Chiude il sipario Ternana, affrontando nell’ultima giornata di campionato – fischio d’inizio venerdì 19 maggio alle ore 20.30 al ‘Liberati’ – il neopromosso in serie A (complimenti) Frosinone. Termina, finalmente, un campionato tormentato e in cui è accaduto di tutto. Il primo quarto del torneo, coincidente con la nona giornata, è stato eccellente, con ben sei vittorie e 20 punti (quasi la metà dei totali con il 25% delle gare). Apice di periodo la bellissima vittoria in trasferta in quel di Benevento, con le Fere capaci di compiere una fantastica rimonta (da 0-2 a 3-2). Poi la gara chiave in casa con il Genoa, con una sconfitta sostanzialmente immeritata e figlia di gravi errori arbitrali.

La discesa

Da lì un lento avvio verso – prima – un campionato anonimo e poi un vero e proprio tracollo, sia sotto la gestione Andreazzoli che sotto il ritorno di Lucarelli. Ora però è tempo di chiudere il lucchetto a questa stagione, sperando che la Ternana possa farlo con il massimo della dignità possibile, offrendo una prestazione di livello contro la prima della classe. Tanti saranno gi assenti, ma di questi tempi ci sembra quasi un sofismo stare a fare la conta ad un gruppo che si è appiattito anche nelle sue individualità più spiccate. Il risultato sarà irrilevante (certo, speriamo almeno che i rossoverdi non soccombano pesantemente, per non rischiare nulla in quella combinazione di possibili risultati che improbabilmente li costringerebbe ai playout), il comportamento in campo no: ci attendiamo una squadra non ancora in vacanza e con la voglia di chiudere il campionato senza perdere la faccia.