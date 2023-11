La Ternana esonera Lucarelli. Ufficiale il ritorno di Breda

La Ternana Calcio ha esonerato l’allenatore Cristiano Lucarelli e il suo staff. A comunicarlo ufficialmente è la società di via della Bardesca, nel pomeriggio di lunedì. «Lucarelli è stato sollevato dall’incarico con il suo staff – si legge -. La società saluta con affetto il tecnico toscano, protagonista del ritorno delle Fere in serie B nella stagione dei record, grazie ad una splendida cavalcata che ha proiettato la squadra agli onori delle cronache nazionali e non soltanto. A Cristiano e a tutti i suoi collaboratori – conclude la Ternana Calcio – vanno il ringraziamento più sincero per l’impegno profuso e l’augurio delle migliori fortune umane e professionali».

Ufficiale Breda

Poco dopo le 19 l’annuncio ufficiale di Roberto Breda: «La Ternana Calcio comunica di aver ingaggiato in qualità di allenatore della prima squadra il signor Roberto Breda. Il tecnico veneto (è nato a Treviso il 21/10/69), torna sulla panchina delle Fere dopo l’esperienza della stagione 2015/16, sempre in Serie B, culminata con il raggiungimento della salvezza. Breda, che si è legato ai rossoverdi fino al termine della stagione, con opzione di rinnovo, avrà con se i seguenti collaboratori: Vincenzo Melidona (vice allenatore), Donatello Matarangolo (preparatore atletico). Al neo-allenatore – la nota societaria – ed al suo staff il più sincero augurio di buon lavoro da parte del presidente Nicola Guida e di ogni componente societaria».