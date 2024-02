La Tonic Nuoto Terni vince il Trofeo di Follonica per il secondo anno di fila

Bel successo per la società ‘Tonic Nuoto Terni’ che domenica 25 febbraio, per il secondo anno consecutivo, si è aggiudicata il trofeo ‘Città di Follonica’. Davvero numeroso il parterre, composto da diciotto società e decine di atleti che si sono dati ‘battaglia’ in acqua. Guidati dai tecnici Federico Maria Armini, Maria Chiara Giocondi e Leonardo Chiatti, i giovani della Tonic hanno centrato il maggior numero di podi e piazzamenti, tanto da balzare al primo posto della classifica generale davanti alla ‘Dimensione Nuoto Pontedera’ ed ai cugini del ‘Nuoto Club Terni’. Davvero ottime le prestazioni di nuotatori e nuotatrici del team di via del Centenario che hanno dimostrato una crescita tecnica e fisica costante, oltre ad un bello spirito di squadra.

