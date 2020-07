Perugia, dà di matto in centro: arrestato

Cassonetti lanciati in aria e danneggiamenti in via della Viola. In due occasioni nel giro di poche ore: un 24enne gambiano è stato arrestato martedì dalla polizia di Stato – squadra Volante e agenti del posto fisso del centro storico – di Perugia. L’aggressiva protesta è scattata nella sede di alcune associazioni perché non usufruiva più del progetto di accoglienza a causa della decorrenza dei termini.

I due interventi

Il primo poco dopo le 13: il giovane aveva lanciato in aria vari cassonetti della spazzatura ed è stato accompagnato in questura per gli accertamenti. Trascorrono alcune ore e, sempre in via della Viola, si è ripresentato facendo la stessa azione, danneggiando inoltre dei posacenere tipo fioriera. Infine, mentre gridava delle frasi, ha preso di mira una bacheca di legno: è stato bloccato in piazza IV° Novembre e arrestato. Un volto conosciuto dalle forze dell’ordine visto che già si era reso responsabile di simili comportamenti – aveva colpito anche il portone d’ingresso degli uffici della prefettura in corso Cavour – in centro. Per lui è stato disposta la custodia cautelare in carcere.