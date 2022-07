L’arte della Val Gardena sbarca a Scheggino con le sculture di Filip Moroder Doss

L’artista gardenese Filip Moroder Doss espone per la prima volta le sue sculture nel comune di Scheggino, grazie a una mostra ideata e voluta da Tosca Guarino che dello scultore ha avuto modo di apprezzare il lavoro direttamente in Val Gardena. Legato ai temi della storia e della natura, Moroder Doss presenta opere scultoree d’ispirazione sacra e con riferimenti ai miti e alle leggende. La mostra, in particolare, presenta lavori ispirati alle figure femminili, ricreando quel legame tra i luoghi della montagna che, in questo caso, uniscono le vette dolomitiche alle più aspre montuosità umbre, cariche di misticismo.

Maestro della scultura

I visitatori avranno così modo di vedere le opere di un vero maestro della scultura capace di padroneggiare alla perfezione differenti materiali, dal legno al bronzo, sempre mantenendo fede all’estrema perizia figurativa. La mostra è presentata dal critico d’arte Andrea Baffoni che così definisce il lavoro dell’artista: «Le sue figure esprimono il carattere del trasporto mistico, si elevano verso le altitudini della preghiera e tutto questo attraverso una perizia tecnica impeccabile. I corpi, il più delle volte, sono collocati su posizioni sospese, in assetto levitante o come sospinti verso una naturale dimensione eterea. Non di rado la testa reclinata a guardare in alto, protesa verso il Divino. E poi la femminilità, che nell’artista perde la sua consistenza terrena per rivolgersi alle alte sfere celesti. La donna come generatrice di vita, simbolo di una natura matrigna e benevola. La donna nella leggenda, recita il titolo della mostra, richiamando l’interesse dell’artista per il mondo delle saghe ladine dove la realtà e la fantasia si mescolano in un tessuto di antichi saperi e immortali verità».

Info

L’esposizione è visitabile nei seguenti giorni e orari: sabato e domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 18. Info: 0743.613232.