L’Athletic Terni può festeggiare una campionessa d’Italia: trionfo Gloria Guerrini

L’Athletic Terni può festeggiare una ‘sua’ campionessa italiana. Si tratta della 35enne Gloria Guerrini che, ai tricolori master indoor di Ancona, si è imposta negli 800 metri: al pala Casali ha trionfato in 2’14.90, cinque secondi meglio delle inseguitrici Adriana Di Salvo (Asd Team Atletica Palermo) e Stefania Dallasta (Atletica Empoli). Per la società ternana ci sono ulteriori due podi: Valeria Di Bartolomeo è 4° nei 60 ostacoli SF40, mentre Alberto Lausi ha concluso al 3° posto nel salto in alto SM40 con la misura di 1.60. Grande soddisfazione per tutti.

