Lavoratori nei cda delle aziende: la sfida della Cisl parte da Terni

Anche la Cisl di Terni ha promosso la campagna #unpostoaltavolo, volta a supportare la raccolta firme per una legge di iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori, che veda loro riconosciuto il giusto protagonismo all’interno delle aziende. A supportare la raccolta firme, la Cisl Fisascat e l’Inas che ha colto l’occasione per presentare l’app Inas Digital. Per promuovere l’iniziativa, la Cisl di Terni ha scelto corso Tacito anche per dare un segnale di speranza al rilancio delle attività commerciali del centro cittadino. Tante le persone che si sono fermate al gazebo – presente anche il consigliere comunale Francesco Filipponi – per avere informazioni e firmare per la legge di iniziativa popolare che vuole promuovere la partecipazione dei lavoratori nell’impresa. «E’ stata un’occasione per incontrare i cittadini e, in maniera informale, confrontarci con loro – afferma il segretario regionale del sindacato, Riccardo Marcelli -. A 75 anni dalla nascita della nostra Costituzione, è arrivato il momento di dare piena attuazione all’articolo 46 che disciplina il diritto dei lavoratori a pesare di più e star dentro alle decisioni e agli utili delle imprese. Quella della partecipazione è un’opportunità che raccoglie tutte le grandi sfide di questo tempo. Avessimo avuto la legge in questi anni, avremmo avuto salari più alti, qualità e stabilità del lavoro, meno delocalizzazioni, più produttività, maggiore controllo sulla sicurezza, innovazione e crescita». Anche la Fisascat era presente: «Abbiamo scelto corso Tacito – afferma Sergio Sabatini, responsabile di Terni per la sigla sindacale – per dare un segnale alla città: vogliamo contribuire al rilacio commerciare del centro, promuovendo un lavoro di qualità e dignitoso». Al gazebo di corso Tacito pure l’Inas di Terni, cioè il patronato della Cisl che ha presentato l’applicazione Inas Digital: «Inas – spiega Franco Orsini, responsabile provinciale – è l’unico patronato certificato online che permette di attivare le richieste di estratto contributivo, pensione, invalidità civile e assegno unico, da subito, comodamente da casa, senza file e in sicurezza, con il supporto degli esperti del tuo patronato Inas Cisl».

