‘Le terre di Hydra’: lanciato il progetto di un ecomuseo della bassa Valnerina

Si chiama ‘Terre di Hydra’ ed è l’iniziativa organizzata dal museo Hydra della Cascata delle Marmore che punta alla costituzione di un vero e proprio ecomuseo della bassa Valnerina, Marmore e Piediluco. In rete, oltre ad Hydra, ci sono già i Comuni di Arrone, Ferentillo, Montefranco e Polino. Il progetto – spiegano i promotori – «ambisce a promuovere le eccellenze, le tradizioni e la cultura locali e si rivolge sia alle nuove generazioni, incentivando nel contempo le opportunità, il senso di appartenenza e il rispetto per l’ambiente naturale, sia ai visitatori, offrendo loro esperienze autentiche e coinvolgenti». Sullo sfondo, un altro obiettivo non meno importante: «L’organizzazione e sistematizzazione dell’offerta turistica nel territorio della Cascata delle Marmore». Il progetto si articola in diverse fasi: «La prima, già avviata, è intesa a promuovere le finalità e le modalità per la costituzione dell’ecomuseo, invitando le rappresentanze cittadine e degli operatori a partecipare al progetto attraverso l’adesione al ‘manifesto d’intenti’. Una seconda fase prevederà la realizzazione di un processo partecipato attraverso la costituzione di tavoli di lavoro, l’ascolto e la condivisione di idee. Al termine di questa fase si metteranno in campo pratiche innovative, sia digitali che offline, per offrire servizi di prima qualità ai cittadini e ai turisti, con una strategia oculata e già condivisa con il territorio». L’invito è così rivolto alle istituzioni, alle associazioni, agli operatori economici e alla cittadinanza tutta, «affinché possano unirsi a noi – spiegano da Hydra – in questo entusiasmante viaggio di riscoperta e conservazione, mentre lavoriamo insieme per un futuro più sostenibile e culturalmente coinvolgente nella nostra amata Valnerina».

