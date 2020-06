Liceo ‘Alessi’: docenti, personale e studenti sul piede di guerra

Una lettera sottoscritta da docenti, personale Ata e dai componenti del consiglio d’istuituto del liceo ‘Alessi’ di Perugia per chiedere a gran voce la conferma della ‘reggenza’ del dirigente scolastico Silvio Improta che scadrà il prossimo 13 giugno. È stata inviata all’Ufficio scolastico regionale, al sindaco di Perugia, ai dirigenti scolastici interessati e ai sindacati e punta il dito sulle presunte mancanze della dirigente scolastica titolare, Laura Carmen Paladino, assente da oltre tre mesi dal servizio.

La richiesta

Dalla missiva emerge sostanzialmente un giudizio negativo sull’operato della dirigente pre e post Covid. Di contro si rimarca l’operato, ritenuto estremamente positivo, del reggente Improta. «L’eventuale rientro in servizio della professoressa Paladino – si legge – interromperebbe bruscamente, per di più in un momento delicato come quello dell’avvio degli esami di Stato, il percorso virtuoso che è stato faticosamente intrapreso nel periodo della reggenza e vanificherebbe gli effetti stessi delle decisioni prese meno di tre mesi fa da codesto Ufficio scolastico a tutela del nostro liceo e del territorio nel quale svolge da quasi cento anni la sua importante funzione formativa». Ora i firmatari si attendono passi da parte dell’Usr, in linea con quanto chiesto.