Linea Verde Start il 22 aprile dedica una puntata a Terni

Condividi questo articolo su

















di Fra.Tor.

Andrà in onda sabato 22 aprile alle 12 su RaiUno la puntata dedicata a Terni di Linea Verde Start, il programma realizzato in esclusiva con Confartigianato. «Il main sponsor di Linea Verde Start è Confartigianato nazionale – spiega Mauro Franceschini, presidente di Confartigianato Terni – per cui è una sorta di girovagare in giro per l’Italia nei territori dove le eccellenze artigiane si fondono con le tradizioni, culturali e non solo, dei vari territori. La settimana scorsa una troupe Rai è stata sul territorio della Valnerina ternana per girare le immagini che andranno poi in onda sabato. La scelta delle location e delle imprese è stata fatta dal regista del programma in base alle loro esigenze e si sono focalizzati sulle caratteristiche, le tipicità e le peculiarità dell’artigianato del nostro territorio. Artigianato che nasce a Terni dalla tradizione della grande industria per la presenza dell’acqua, filo conduttore che unisce le varie attività che poi si sono sviluppate. Avremo la possibilità di vedere dei focus sulla pasticceria, con il pampepato, entreremo in un birrificio del territorio, in un’azienda che lavora nel campo farmaceutico e ammireremo la Valnerina e la Cascata delle Marmore». L’assessore regionale al turismo, Paola Agabiti, ricorda che la Regione Umbria «in questi anni si è mossa molto sulla promozione turistica della regione, per la valorizzazione del territorio, una valorizzazione che passa dall’artigianato. Ma il segreto per la promozione del territorio è la sinergia di tutte le forze locali per mettere a sistema la valorizzazione del territorio».