Lite fra fidanzati fa scoprire la droga: denunciato un 22enne

L’intervento è scattato per una lite scoppiata fra un 22enne e la fidanzata 20enne, in un’abitazione di Perugia. Per questo i carabinieri del comando stazione di Perugia-Fortebraccio si sono portati sul posto e hanno identificato i due, entramdi di nazionalità italiana, lui già noto alle forze dell’ordine e lei incensurata. Durante i controlli in casa i militari hanno individuato, sopra ad un mobile, un barattolo con dentro circa 20 grammi di marijuana. La perquisizione successiva ha portato alla luce altri 100 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per confezionare la droga. Alla fine degli accertamenti il 22enne è stato denunciato a piede libero per detenzione di droga a fini di spaccio.

