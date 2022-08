Litigano per la figlia che vive a Terni: pensionato uccide la moglie a bastonate

Comunità sconvolta a Venaria Reale, in provincia di Torino, a causa di un omicidio avvenuto nella mattinata di domenica. Un pensionato di 73 anni ha ucciso a bastonate la moglie 74enne: secondo quanto riportato dai colleghi piemontesi di quotidianovenaria.it e La Stampa in seguito alle prime ricostruzioni degli inquirenti, a causare la lite poi sfociata in tragedia sarebbe stato un confronto legato alla gestione di una delle due figlie della coppia, una 47enne che vive a Terni. L’omicidio si è verificato poco prima delle 11 in via Natale Sandre ed a dare l’allarme è stato un vicino di casa. L’indagine è in mano ai carabinieri.

