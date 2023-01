L’NBA a Perugia con il draft per la conference umbro-marchigiana

di G.R.

Dalle grandi stelle americane ai giovani under 13 italiani. Sbarca in Italia l’NBA grazie all’accordo tra la lega americana e la federazione italiana di pallacanestro. Domenica 15 gennaio al PalaFoccià di Perugia si è tenuto il draft per il campionato under 13 ‘Jr.NBA FIP U13’, girone umbro-marchigiano, che ha visto abbinare a ogni squadra una franchigia NBA e la divisa del club della lega statunitense.

La mattinata

Tantissimi ragazzi e ancora più gente sugli spalti. Il PalaFoccià a Ferro di Cavallo era strapieno per la giornata tanto attesa. Il sorteggio si è tenuto alla presenza del comitato regionale umbro della FIP al completo. Erano presenti infatti il presidente Gianni Antonelli e i consiglieri Michele Pompei, Emanuele Ponti, Valerio Montagnoli e Andrea Sansone. A rappresentare l’America c’era Stefano Lupattelli, orgoglio perugino nel mondo del basket. Fratello dell’allenatore e dirigente del Perugia Basket, è nato a Livorno ma si porta dietro in giro per il mondo l’Umbria tutti i giorni. È stato autorizzato a partecipare all’evento dai Golden State Warrios, campioni NBA in carica, per i quali lavora a tempo pieno come international scout per Europa e Nord Africa.

I sorteggi

A Perugia sono statI sorteggiati i ventisei accoppiamenti del torneo maschile umbro-marchigiano e delle quattro squadre femminili che costituiscono la Sud-Est Division della Lega n.1 ‘Toscana-Umbria’. La prima squadra estratta è stata il Perugia Basket, padrona di casa, inserita nella NorthWest Division della Western Conference, abbinata ai Portland Trailblazers. Le altre umbre sono: Basket Gualdo 96 (Toronto Raptors), Valdiceppo (Brooklyn Nets), Basket Gubbio (New York Knicks), BC Fratta Umbertide (Boston Celtics), Tiferno Pallacanestro (Philadelphia 76ers) che giocheranno nella Atlantic Division dell’Eastern Conference. Le altre due Division di questa conference sono composte dalle otto squadre marchigiane. Nella NorthWest Division della Western conference, oltre al Perugia Basket, concorreranno Polisportiva Ellera (Oklahoma City Thunder), Pallacanestro Perugia Rosso (Minnesota Timberwolves), Virtus Assisi (Denver Nuggets) e Pallacanestro Perugia Bianco (Utah Jazz). Interamna Terni Giallo (Los Angeles Clippers), Giromondo Spoleto (Golden State Warriors), Umbria Basket School Foligno (Phoenix Suns) e Interamna Terni Verde (Los Angeles Lakers) compongono la Pacific Division, mentre Atomika Basket Spoleto (San Antonio Spurs), Nuovo Basket Marsciano (Houston Rockets), Basket Todi (Memphis Grizzlis) e Orvieto Basket (Dallas Mavericks) si sfideranno nella SouthWest Division. Umbre tutte e 4 le squadre femminili estratte: Pallacanestro Femminile Umbertide (Miami Heat), UBS Foligno Girls (Washington Wizards), Cestiste Azzurra Orvieto (Atlanta Hawks), Pink Basket Terni (Orlando Magic).