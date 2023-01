«Lo sport è allenarsi alla vita». La foto iconica del Perugia Basket

di G.R.

«Ogni bambino ha diritto a non essere un campione». Sacrosanto è quanto recita la carta dei diritti dei bambini nello sport. Fondamentale anche per dare, a chi in futuro un campione magari lo può diventare, la possibilità di crescere divertendosi e imparare consentendosi anche degli sbagli. Dalla fantasia e l’amore per uno sport, spesso poi nasce l’emulazione per quei già campioni che si vedono in televisione. Il Perugia Basket nei canali social ufficiali ha pubblicato una foto che relativamente a questo vale più di mille discorsi. Nella descrizione parlano di passione, amicizia, impegno, divertimento e rispetto. «Lo sport – aggiungono – è allenarsi alla vita». Quell’uno contro uno, attacco e difesa da manuale, è l’essenza di tutto questo. Ciò che chi ama la pallacanestro vede tante volte in Nba o, rimanendo nel nostro paese, Serie A ed Eurolega. Da anni la società biancorossa lavora in maniera seria per sviluppare le capacità cestistiche dei ragazzi della nostra regione. Dai grandi palcoscenici americani a una partita tra bambini. In futuro potranno anche essere campioni, oppure no. Avranno tempo per scegliere, che nessuno cessi il loro divertimento.

IL POST INSTAGRAM DEL PERUGIA BASKET

