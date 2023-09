Terni: l’opera lirica protagonista grazie al circolo ‘Il Drago’

LE FOTO

Un vero evento di respiro internazionale che mancava da tempo. A Terni è tornata protagonista l’opera lirica in uno scenario splendido come villa Bianchini Riccardi. Deus ex machina di tutto, il circolo ‘Il Drago’ presieduto da Enrico Franconi che ha ridato lustro al forte legame da sempre esistito tra Terni e l’opera lirica, una tradizione che ha animato la vita culturale della città in molte occasioni. Giovedì 31 agosto ‘Il Drago’, in collaborazione con la famiglia Bianchini Riccardi e la Kim Sun International Opera di Seul, ha regalato alla città uno straordinario evento musicale: ‘Il Barbiere di Siviglia’, opera buffa in due atti di Gioachino Rossini su libretto di Cesare Sterbini, con la direzione musicale del maestro Carlo Palleschi. Quest’ultimo, già direttore artistico dal 2013 della Kim Sun International Opera di Seul, è ternano e ha raggiunto risultati di enorme prestigio imponendosi con successo a livello internazionale. Artisti italiani e stranieri hanno collaborato alla messa in scena dell’opera, di fronte al pubblico delle grandi occasioni e molti ospiti tra cui le autorità. Applausi a scena aperta con la promessa, anche del maestro Palleschi, di tornare a organizzare eventi a Terni grazie al circolo ‘Il Drago’.

Personaggi e interpreti

Il Conte d’Almaviva – tenore, Pasquale Palmiero; Bartolo – dottore in medicina – basso, Marco Camastra; Rosina – pupilla di Bartolo – soprano, Yang Durum; Figaro – barbiere – baritono, Matteo Mencarelli; Basilio – maestro di musica – basso, Kwon Hyukwoo; Fiorello – servitore d’Almaviva – baritono, Amedeo Testerini; Berta – cameriera di Bartolo – mezzosoprano, Francesca Lione; un ufficiale – basso, Marco Seri; un notaio – basso, Marco Seri; artisti del coro: Tommaso Costarelli, Ivano Granci, Paolo Pernazza (tenori), Marco Seri, Amedeo Testerini, Giovanni Tintori (bassi); pianista: Kwon Hae Jo; direzione musicale: maestro Carlo Palleschi.