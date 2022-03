L’ospedale di Perugia saluta il professor Giuseppe Lomurno

Tempo di saluti all’azienda ospedaliera di Perugia. Il professor Giuseppe Lomurno, responsabile di odontoiatria chirurgica e ambulatoriale, va in pensione: curò il trasferimento della clinica odontoiatrica da Monteluce al nuovo nosocomio.

Il lavoro di Lomurno

Docente universitario e odontoiatra, specializzato in odontostomatologia, ha prestato servizio fin dal 1987 quando entrò come specializzando borsista della clinica odontoiatrica dell’ex policlinico di Monteluce. Poi ne curò il trasferimento. «Tra le figure di riferimento dell’odontoiatria a Perugia, il professor Lomurno ha collaborato, insieme alla sua equipe, con le strutture complesse ospedaliere – ricordano dal Santa Maria della Misericordia – per garantire ai pazienti ricoverati la bonifica dentaria prima di delicati interventi chirurgici come ad esempio quelli di cardiochirurgia. L’odontoiatria dell’ospedale di Perugia, di secondo livello, eroga prestazioni pubbliche a pazienti fragili, oncoematologici e traumatologici. Il professor Lomurno ha favorito collaborazioni di alta specializzazione per la cura di pazienti affetti da emofilia».