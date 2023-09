Lucchese-Perugia, per il Grifo un punto che fa morale

E finalmente la palla torna a rotolare sul rettangolo verde. Dopo un’intera estate passata a rincorrere la Serie B, tra Consiglio di Garanzia del Coni, TAR e Consiglio di Stato, il nuovo Perugia di Baldini gioca il primo match ufficiale della stagione 2023-2024.E lo fa in un contesto complicato come il Porta Elisa di Lucca dove lo attendevano, per la prima giornata del Girone B della Serie C Now, i rossoneri toscani di Gorgone. E, a dispetto della difficoltà, arriva un primo prezioso punto. Un punto che fa morale. La gara finisce 0-0 con una buona Lucchese in avvio, poi il Perugia prova a proporre qualche occasione, con verticalizzazioni improvvise, me senza costrutto. La gara risulta alla fine molto bloccata e il risultato ad occhiali è l’esito più corretto. Le uniche vera emozioni arrivano da una traversa di Rizzo Pinna nel primo tempo e da una parata strepitosa di Chiorra su Seghetti nel finale.

La cronaca del primo tempo

Il primo giro palla è del Perugia che si schiera con un 4-3-3 dinamico e soprattutto pieno di volti nuovi. Adamonis in porta, linea difensiva a quattro con Mezzoni, Angella, Vulikic e Bozzolan, centrocampo a tre con Bartolomei vertice basso, Iannoni e Acella di supporto, in avanti Matos a destra, Cudrig centrale e Lisi, avanzatissimo, a sinistra ma con ampie sovrapposizioni tra i tre. Tante novità anche per la Lucchese che risponde con il 4-2-3-1. Al 4’ subito pericolosi i padroni di casa con Guadagni che penetra dalla destra e costringe la difesa umbra in angolo. Al 6’ Matos lanciato in area da Acella, l’attaccante penetra e cade; sembra rigore ma in realtà il calciatore biancorosso ha solo perso l’equilibrio. Al 9’ primo squillo di Cudrig che gira in area, ma spedisce a lato. Al 13’ prima vera occasione per la Lucchese con una botta dalla grande distanza di Rizzo Pinna. Ma la palla è fuori. Al 20’ primo giallo della partita, è per Acella che gioca in modo scorretto a centrocampo. Al 27’ ci prova Gucher con una frustata verso la porta di Adamonis. Palla alta sulla traversa. Al 31’ tiro cross di Guadagni con Adamonis che respinge con difficoltà. Al 32’ occasionissima per Rizzo Pinna che si libera di Angella al limite dell’area e centra in pieno la traversa. Al minuto 35’ fiammata di Lisi che arriva al tiro ma Chiorra blocca a terra. Al 36’ Rizzo Pinna libera Romero solo davanti a Adamonis ma spara altissimo. Occasione cestinata. Secondo ammonito della gara al 36’ cartellino per Guadagni. Ancora un giallo al 41’ stavolta è per Lisi del Perugia autore di un intervento scorretto. Dopo 2 minuti di recupero termina il primo tempo, 0-0.

La cronaca del secondo tempo

Subito un cambio. Baldini toglie un abulico Cudrig ed inserisce Seghetti. Matos diventa falso nueve. Al 50’ bella ripartenza del Perugia, Seghetti serve in area per Acella il cui tiro viene deviato in angolo. Al 52’ tiro verso la porta di Romero, Adamonis blocca. Al 53’ Fedato batte a rete dopo un dialogo fitto in area. Palla a lato di pochissimo. Primo giallo del secondo tempo, è per Mezzoni sanzionato per gioco pericoloso. Fase convulsa del match con il Perugia che sale di tono ma senza creare vere occasioni da rete. Al 59’ Perugia a un passo dal gol con Iannoni al tiro dopo un fraseggio al limite. Palla respinta. Al 60’ Lucchese a un passo dal vantaggio, Merletti in mischia colpisce a botta sicura ma la palla sfiora il palo. Baldini al 66’ cambia ancora, esce Bozzolan, in preda ai crampi, ed entra Cancellieri. Al minuto 70’ si muove la panchina della Lucchese. Doppio cambio, escono Fedato e Rizzo Pinna ed entrano Visconti e Russo. Si riaffaccia in avanti il Perugia al 71’ con un tiraccio da lontano di Acella, palla fuori. Al 73’ Guadagni pesca Romero in area ma il colpo di testa finisce a lato. Tre cambi al 75’ escono Iannoni e Lisi per il Grifo ed entrano Torrasi ed Ebnoutalib, esce Romero ed entra Magnaghi per la Lucchese. Tripla occasione per il Perugia nell’arco di un minuto, prima Seghetti devia in porta, ma Chiorra manda a lato, ancora Chiorra devia fuori su tiro di Acella e soprattutto l’estremo difensore lucchese salva da pochi metri su ribattuta a colpo sicuro sempre del furetto Seghetti. La partita sembra accendersi ma è un fuoco di paglia. All’82’ Guadagni libera Russo in area, la punta tira ma spedisce la palla sull’esterno della rete. Nei minuti finale la condizione fisica si fa sentire ed il match scivola lentamente sulla divisione della posta. Dopo 4 minuti di recupero il Signor Del Rio fischia la fine, Lucchese-Perugia 0-0

TABELLINO E PAGELLE

Lucchese (4-2-3-1): 22 Chiorra 7; 2 Alagna 6,5, 23 Benassai 6, 26 Merletti 6,5, 97 De Maria 6; 30 Cangianello 6; 27 Gucher 6,5; 77 Guadagni 7,5 (93’ 11 Sueva sv), 10 Fedato 5,5 (70’ 72 Visconti sv), 7 Rizzo Pinna 7 (70’19 Russo 6); 9 Romero 5,5 (74’ 99 Magnaghi sv). Allenatore: Gorgone 6

Non entrati: 1 Coletta, 3 Perrotta,6 Tiritiello, 8 Tumbarello, 12 Berti, 14 Quirini, 17 Djbril, 21 Sabbione, 25 Quochi, 46 Yeboah,

Perugia (4-3-3): 12 Adamonis 6; 94 Mezzoni 6, 5 Angella 6, 6 Vulikic 6, 71 Bozzolan 6,5 (66’ 3 Cancellieri 6,5); 4 Iannoni 7 (74’ 24 Torrasi sv), 16 Bartolomei 6,5 18 Acella 6 (93’ 86 Giunti sv); 10 Matos 6; 21 Cudrig 5 (46’ 11 Seghetti 6,5), 23 Lisi 5,5 (74’17 Ebnoutalib sv). Allenatore: Baldini 6

Non entrati: 1 Abibi, 14 Bezziccheri, 15 Dell’Orco, 25 Morichelli, 84 Lickunas,

Arbitro: Michele Del Rio di Reggio Emilia

Ammoniti: Acella (PG); Guadagni (LU); Lisi (PG); Mezzoni (PG).

Espulsi: –

Angoli: 4-8