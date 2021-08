‘Luci della Ribalta’, 30 eventi in 9 location tra Terni e Narni

Tutto pronto a Narni per l’edizione numero 11 di ‘Luci della Ribalta’, il festival organizzato dall’associazione Mozart Italia Terni. Il via è previsto per il 14 agosto, conclusione il 29. Tutti gli eventi – oltre trenta – sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Il festival

«Se soltanto un’immensa passione, altrettanta tenacia e la capacità di gestire al meglio una situazione difficilissima, hanno reso possibile lo svolgimento con successo – viene sottolineato – e in sicurezza della decima edizione dell’International Festival ‘Luci della Ribalta’ nell’agosto del 2020, quando la maggior parte dei grandi eventi culturali e di spettacolo si sono dovuti arrendere ai limiti imposti dalla pandemia, l’undicesima edizione, organizzata sotto la direzione artistica di Anaïs Lee, Presidente dall’Associazione Mozart Italia sede di Terni, in collaborazione con il Comune di Narni e il sostegno la Fondazione Carit dal 14 al 29 agosto, sta già raccogliendo i frutti delle doti di resilienza precedentemente dimostrate, anche se neppure il 2021 regalerà agli organizzatori un’edizione facile e men che meno scontata o ripetitiva».

Gli spazi e gli eventi

L’attenzione ai distanziamenti e alla sicurezza – proseguono gli organizzatori – ha portato «all’individuazione di nuovi e sorprendenti spazi per gli eventi concertistici; le difficoltà logistiche superate nel 2020 hanno rinforzato il legame, le forme e la qualità della collaborazione con il Comune di Narni. Sono dunque confermati più di 30 eventi multi artistici, in 9 diverse location tra i comuni di Narni e Terni, ed oltre 100 artisti coinvolti. Ci saranno concerti, esibizioni teatrali, seminari, balli, improvvisazioni in piazza, cinema all’aperto e degustazioni. Verranno festeggiate anche 3 ricorrenze importanti: i 700 anni dalla morte di Dante, i 100 anni dalla nascita di Piazzolla e i 50 anni dalla morte di Stravinskij. La vocazione culturale ed artistica a tutto campo è resa evidente anche per questa edizione dalle mostre, come quella presso il Museo Eroli di Narni dell’artista ternana Binci, e dai numerosi eventi che intrecciano musica e danza, musica e teatro, musica e storia del territorio, come la visita guidata nei sotterranei di Narni. Altrettanto numerose ed interessanti sono le conferenze, che spesso si trasformano in eventi-spettacolo e che partono sia dalle già citate ricorrenze sia dal ricordo di personaggi legati a Narni per nascita, come il condottiero Gattamelata o il compositore Mauro Bortolotti».

Masterclasses

Spazio poi alle masterclasses che permetteranno al pubblico del festival d«i godere dell’energia, della freschezza e del talento che contraddistinguono le esecuzioni degli studenti nella chiesa di S. Maria Impensole di Narni, ma anche nelle vie del centro storico che saranno allietate dalle loro improvvisazioni. E ad un territorio dove il confine tra arte e artigianato è sottile appartengono anche le installazioni floreali a cura di Dfd Insolito nelle vie di Narni, la sfilata ispirata all’universo di Dante organizzata dall’Associazione ArteM, le degustazioni dei vini del territorio offerti durante alcuni eventi grazie all’associazione produttori ciliegiolo di Narni. Dato il grande successo, prosegue per il quarto anno la fruttuosa collaborazione con l’Istituto culturale coreano in Italia, insieme al quale il Festival organizza la proiezione di un film in piazza». Per info e prenotazioni è possibile contattare il 375 6302887 o scrivere a [email protected]