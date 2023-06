L’Umbria protagonista a ‘4 Hotel’: Barbieri tra residenze d’epoca e bellezze del territorio

Antiche dimore, castelli, castelli e panorami di qualità. Ci sarà tanta Umbria giovedì sera su Sky Uno ed in streaming su Now a partire dalle 21.15. Lo chef Bruno Barbieri parlerà del territorio regionale in occasione della nuova puntata di ‘4 Hotel’, il programma che coinvolge gli alberghi con giudizi su accoglienza, stile, pulizia e servizi.

Le strutture coinvolte

Barbieri parlerà di Posta Donini 1579, hotel di San Martino in Campo (Perugia): «Si tratta di una residenza d’epoca che risale al 1579 e che apparteneva ai Conti Donini, una famiglia di nobili toscani. La residenza è composta da due ville: Villa Costanza, che conserva arredi e dipinti del ‘700 e ‘800, e Villa Laura, che offre altre 24 camere». Seguirà La dimora dell’artista, una residenza d’epoca nei dintorni di Perugia con torre medievale e grande giardino sul Tevere: «Appartiene alla famiglia di Novello, un artista che vive lì con sua sorella Francesca. I due accolgono gli ospiti come fossero parenti e li fanno sentire parte della storia della casa, dove si respira ancora l’arte della nonna contessa Maria Fulvia». Spazio poi a Borgo Castello Panicaglia, residenza storica a Nocera Umbra che «offre una vista mozzafiato sulle montagne. Le 17 camere sono arredate in stile umbro, con mobili dei proprietari olandesi. Il ristorante propone piatti tipici della cucina umbra, con ingredienti a chilometro zero». Infine il Relais Todini, una residenza storica «che un tempo era una torre di avvistamento e un distaccamento del feudo di Todi. I due gestori si sono conosciuti lavorando come dipendenti nella dimora, acquistata dalla Famiglia Todini nel 1995, e poi ne hanno ottenuto la gestione. La struttura ha 12 camere di stile classico e ricercato e ospita spesso vip».