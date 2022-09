‘Madre Terra, Sorelle Stelle’: quattro giorni di eventi ad Amelia

Dall’8 all’11 settembre si terrà ad Amelia (Terni) il festival ‘Madre Terra, Sorelle Stelle’ dedicato a temi culturali, scientifici ed artistici essenzialmente incentrati sull’ecologia integrale, la ricerca scientifica, l’astronomia e il dialogo fra scienza e fede. La manifestazione, organizzata in collaborazione con la Contrada Collis, patrocinata dal ministero della Cultura, partenariata dal Comune di Amelia, è fortemente sostenuta dal convento della Santissima Annunziata, sede del planetario e dell’ufficio giustizia, pace e integrità del creato dei frati francescani minori dell’Umbria.

L’evento, per il quale è già previsto il significativo sostegno della Pontificia Università Antonianum di Roma, sarà articolato su un intenso programma di iniziative ed incontri che coinvolgeranno imprese e reti di imprese, scienziati, docenti universitari, ricercatori, rappresentanti di organizzazioni ecologiche ed esponenti di differenti fedi religiose, nell’ottica di un sempre più condiviso dialogo sull’ecosistema e sul concreto sviluppo di progetti rivolti alla cura, alla tutela e alla sempre più necessaria ed ineludibile valorizzazione ecologica del territorio. In tale ottica ed attraverso il festival ‘Madre Terra, Sorelle Stelle’ il convento della Santissima Annunziata e la città di Amelia si propongono di divenire riferimento propositivo e propulsivo per affrontare le grandi sfide del nostro tempo ed ideale punto d’incontro della ricerca accademica, scientifica ed imprenditoriale, congiuntamente rivolte all’identificazione di soluzioni sempre più protese al bene dell’ambiente e delle persone.

Quattro giorni di conferenze, tavole rotonde, spettacoli teatrali, concerti, eventi culturali, mostre ed esperienze scientifiche che si svolgeranno nei luoghi più suggestivi dell’antica Amelia e presso il planetario e che, in particolare, si propongono di coinvolgere i cittadini di ogni età nella conoscenza e nell’approfondimento di tematiche di sempre più urgente e vitale importanza per il sostenibile futuro di ‘Madre Terra’ e dell’intero genere umano.