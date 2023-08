Magione: si ribaltano con l’auto nella notte. Ferite due donne

LE FOTO

Incidente stradale nella notte fra sabato e domenica – intorno alle ore 2 – a Magione (Perugia), in zona Dirindello. La conducente di un’autovettura ne ha perso il controllo, finendo per ribaltarsi oltre il guardrail. Oltre a lei, è rimasta ferita anche la passeggera – fortunatamente nessuna delle due ha riportato conseguenze gravi – e per liberarle dal veicolo è servito l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Perugia. Presenti anche gli operatori del 118 per il successivo trasporto in ospedale delle due donne ferite ed i carabinieri per i rilievi di rito.