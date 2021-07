Malore fatale, badante muore in auto sulla E45: indagini a tappeto

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Perugia, sulla morte di una 41enne ucraina, soccorsa inutilmente sabato sera – intorno alle ore 23.30 – lungo la E45, in una piazzola di sosta nei pressi di Ponte Pattoli.

I soccorsi

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Nazione‘, la donna – che lavorava come badante – si trovava a bordo di un’auto insieme ad un 38enne perugino, con il quale aveva trascorso la serata fra chiacchiere, qualche bicchiere e – sembra – nient’altro. Mentre procedevano in auto verso Perugia, la donna ha accusato il grave malore. L’uomo ha subito allertato i soccorsi ma quando gli operatori del 118, unitamente a polizia Stradale e quindi carabinieri, sono giunti sul posto, per lei non c’era già nulla da fare.

L’autopsia

In seguito all’accaduto, il sostituto procuratore Gennaro Iannarone ha disposto l’autopsia sulla salma della 41enne, per capire se sia deceduta per cause naturali o abbia assunto qualcosa che possa averne compromesso le condizioni di salute. I primi accertamenti sul veicolo e quindi sul 38enne che era con lei, hanno dato esito negativo. Allo stesso modo non risultano segni tali da ricondurre il decesso a fatti violenti. In piedi c’è l’opzione di un mix fatale fra alcol e droga ma saranno gli esami a dire se sia andata effettivamente così.