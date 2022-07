Malore sul sentiero della Romita: Sasu e 118 entrano in azione

Intervento del Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria (Sasu) nel pomeriggio di domenica, intorno alle ore 18.30, in quel di Terni. Il soccorso si è reso necessario per un escursionista che ha accusato un malore lungo il sentiero 670 della Romita, alle spalle di Cesi. Sul posto si sono portate due squadre del Sasu con tecnici, operatori e sanitari ed anche l’elisoccorso del 118 Icaro 02 con a bordo un anestesista rianimatore, un infermiere ed un tecnico di elisoccorso del Sasu. Una volta raggiunto l’uomo, geolocalizzato dal tecnico di centrale del Soccorso alpino presente all’interno della centrale del 118, i soccorritori hanno prestato le prime cure al paziente e lo hanno condotto in ospedale.

