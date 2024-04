Maltempo e calo termico su gran parte dell’Umbria. Poi di nuovo il caldo

di Giovanni Cardarello

Brutte notizie sul fronte meteo per i cittadini dell’Umbria. Sta per arrivare infatti un’ondata di maltempo che, per almeno 48 ore, porterà in varie parti d’Italia – Umbria compresa – pioggia, grandine e perfino neve. L’ondata di maltempo durerà almeno 48 ore. Lo anticipa con una nota stampa Lorenzo Tedici, il meteorologo del popolare sito www.iLMeteo.it confermando, peraltro, quanto riportato nel bollettino ufficiale dall’Aeronautica Militare.

Entrando nel dettaglio di quanto previsto nel territorio dell’Umbria, da segnalare che nelle prossime ore il maltempo colpirà il nord-ovest della regione, con i primi fenomeni su Città di Castello poi, in spostamento dal pomeriggio, verso la zona del Trasimeno e localmente sul Perugino e l’Assisano. Previsti temporali anche intensi ed associati a grandine. Ma non solo. Saranno possibili anche sporadici fiocchi bianchi a quote alte ma con possibile discesa del fenomeno fino ai mille metri.

Mercoledì sarà ancora molto perturbato su tutto il nord della regione e, al mattino, anche sul versante dell’Orvietano fino ad Amelia e ai confini con il Lazio. Oltre ai temporali si registrerà un diffuso calo termico su tutta l’Umbria di almeno 6-10 gradi nei valori massimi della media stagionale. Da giovedì 11 aprile tornerà a dominare l’anticiclone africano che porterà nuovamente il sole e il caldo su tutta la regione, tanto che per il fine settimana sono previsti 30-32 gradi.

Il dettaglio del meteo dell’Umbria dei prossimi giorni

martedì 9 aprile. Al nord della regione via via più piovoso e temporalesco a partire da Città di Castello e Gubbio. Su Perugia, Assisi e Foligno nubi irregolari, calo termico e rovesci serali. Su Spoleto, Terni e Valnerina: tempo stabile;

mercoledì 10 aprile. Maltempo diffuso sul nord-ovest della regione. Al centro dell’Umbria qualche precipitazione. Al sud della regione nubi irregolari, qualche piovasco su Narni e Amelia;

giovedì 11 aprile. Città di Castello e Gubbio soleggiato. Perugia, Assisi e Foligno a tratti molto nuvoloso. Spoleto, Terni e Valnerina: qualche piovasco mattutino fino alla rimonta dell’alta pressione e ad una nuova ondata di caldo ancora più potente rispetto a quella del fine settimana 6-7 aprile.