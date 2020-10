Maltempo sulla Conca, alberi caduti e interventi a raffica

Si fa sentire il maltempo, da mercoledì mattina, anche sulla città di Terni con pioggia, vento e numerosi interventi dei vigili del fuoco. Particolarmente bersagliata la zona nord – Rivo, Campitello, Gabelletta – dove si segnalano parti di edifici pericolanti e alberi e rami caduti. Come il pino crollato sulla strada all’altezza della rotatoria Fabrizio De Andrè, fra Campitello e Campomaggiore. Disagi simili vengono segnalati anche nei pressi del vicino mercatino di via della Stadera e in via del Centenario nei pressi del McDonald’s. Sul posto sono intervenuti la polizia Locale di Terni e i vigili del fuoco.

Tante chiamate

Ma sono numerose le richieste di intervento giunte al 115 da tutta la provincia ternana. Problemi, sempre a borgo Rivo, anche nel parcheggio del centro commerciale Il Polo dove duei cassonetti per la raccolta benefica di indumenti, a causa delle forti raffiche, sono caduti sopra al cofano di un’autovettura, danneggiandola. In via Domenico Giannelli, un gazebo ubicato sul terrazzo di un’abitazione, è stato ‘sollevato’ dal vento fino a finire in bilico e a rischio caduta. Non si segnalano comunque persone coinvolte o ferite nell’accaduto. Disagi anche per la mancanza di energia elettrica nella zona di via Borsi, sempre a Terni, dove la rete è ‘saltata’ poco dopo le ore 11.

Narni Scalo

Sempre martedì mattina gli uomini del 115 sono intervenuti a Narni Scalo, in via Tuderte, a causa dell’allagamento del sottopasso che ha coinvolto due auto. Anche in questo caso nessuno è rimasto ferito ma si contano ‘solo’ danni.

Articolo in aggiornamento