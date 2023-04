Mamma cinghiale partorisce in pieno centro a Perugia – Il video

Ormai siamo sempre più abituati a vederli in giro per le strade dei centri abitati. I cinghiali stanno ormai ovunque, attirando la curiosità e la preoccupazione dei cittadini. Quello che sicuramente avranno già visto in pochi è la nascita di un cucciolo. A renderla ancora più particolare è che la mamma ha partorito in pieno centro a Perugia. A girare e condividere sui social il video della nascita di quattro cinghiali in via Fasani è stato Pasquale Punzi che ha commentato: «Uno spettacolo della natura che però mal si concilia con il contesto urbano del capoluogo di regione».

Condividi questo articolo su