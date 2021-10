Martedì il papà viene a riprendersi il corpo del piccolo Alex

Avrebbe dovuto abbracciarlo il 23 settembre, come deciso dal tribunale. Invece, Norbert Juhás rivedrà il suo piccolo Alex, il piccolo ucciso a coltellate a Po’ Bandino, nella giornata martedì per essere sentito dai magistrati che indagano su questo caso assurdo, di cui parlano tutti i giornali nazionali e internazionali.

Lo strazio del padre

Continua a non darsi pace perché in Ungheria hanno sottovalutato le sue denunce sulle minacce della sua ex compagna – Katalina Bradacs, spogliarellista ungherese con cui aveva avuto una relazione – che, stando alle prove raccolte fin qui, avrebbe accoltellato a morte il piccolino, inviando foto del corpo agonizzante a diversi contatti in rubrica, prima di depositarlo sul rullo della cassa di un supermercato di Po’ Bandino, nel pievese.

La visita del cappellano

Proprio la decisione del tribunale avrebbe innescato la furia omicida. La mamma temeva di non vedere più il piccolo: «Non mi riconoscerà più», si lamentava in uno degli ultimi messaggi inviati all’uomo. In carcere, a Capanne, è andato a trovarla anche il cappellano, Padre Francesco Bonucci. Ma nemmeno con lui si è confidata. La donna è in isolamento Covid: in una cella singola. Dopo il secondo tampone dovrebbe lasciare l’isolamento.