Il primo Memorial Massimo Proietti va alla Narnese

Un appuntamento per ricordare una persona stimata e apprezzata da tutti, in ambito lavorativo e non. È andato alla Narnese il triangolare organizzato in memoria dell’avvocato Massimo Proietti, scomparso lo scorso 2 dicembre: l’evento è stato organizzato dal Massa Martana – Proietti ne era presidente onorario – e ha visto la partecipazione anche del Campitello.

Il triangolare

La Narnese nel primo match si è imposto 5-4 ai tiri di rigore sul Campitello (1-1 nei 45 minuti), quindi lo 0-0 tra i rossoblù ed il Massa Martana (vincitrice per 5-4 dagli undici metri) e, a chudere il cerchio, il successo per 3-0 dei ragazzi di Sabatini sul Massa Martana. Presente all’appuntamento il figlio dell’avvocato Proietti, Leonardo.